ЕС назвал приговор каталонским политикам внутренним делом Испании

СЕГОДНЯ 15:17 2019-10-14T15:17:38+03:00

Что касается вызванных ситуацией протестов, то все граждане ЕС имеют на это право

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Вынесенные каталонским политикам приговоры являются внутренним делом Испании, поэтому Европейская комиссии не намерена их комментировать. Такое заявление официальный представитель ЕК Мина Андреева сделала вскоре после того, как в понедельник, 14 октября, несколько бывших чиновников автономного региона получили реальные сроки.

Их признали виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальное наказание получил экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас. Его приговорили к 13 годам тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU