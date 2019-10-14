ЕС назвал приговор каталонским политикам внутренним делом Испании
Вынесенные каталонским политикам приговоры являются внутренним делом Испании, поэтому Европейская комиссии не намерена их комментировать. Такое заявление официальный представитель ЕК Мина Андреева сделала вскоре после того, как в понедельник, 14 октября, несколько бывших чиновников автономного региона получили реальные сроки.
Их признали виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальное наказание получил экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас. Его приговорили к 13 годам тюрьмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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