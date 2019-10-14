2019-10-14T15:17:38+03:00
Политика

ЕС назвал приговор каталонским политикам внутренним делом Испании

Что касается вызванных ситуацией протестов, то все граждане ЕС имеют на это право
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вынесенные каталонским политикам приговоры являются внутренним делом Испании, поэтому Европейская комиссии не намерена их комментировать. Такое заявление официальный представитель ЕК Мина Андреева сделала вскоре после того, как в понедельник, 14 октября, несколько бывших чиновников автономного региона получили реальные сроки.

Их признали виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальное наказание получил экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас. Его приговорили к 13 годам тюрьмы.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Референдум о независимости Каталонии-2017»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24