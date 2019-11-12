2019-11-12T13:51:00+03:00
Политика

В Кремле назвали примерную дату встречи Путина и Эрдогана

Поводом для личных контактов может стать завершение работ по строительству газопровода
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган и Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин может встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в январе 2020 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, поводом для организации личных контактов станет церемония завершения работ по строительству газопровода "Турецкий поток". Однако при желании политики могут встретиться раньше.

"Между Путиным и Эрдоганом достаточно быстро согласовываются контакты телефонные, поэтому в данном случае это может быть в любой момент", - сказал представитель Кремля журналистам.

Сайт kp.ru писал, что в конце октября президент Турции посетил Сочи, где встретился со своим российским коллегой. В результате шестичасовых переговоров сторонам удалось согласовать меморандум, фактически прекративший военную операцию "Источник мира" в Сирии.

Владимир Путин встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом.Президенты России и Турции в Сочи решали судьбу войны в Сирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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