«Вы зря топчетесь на меморандуме»: Шестичасовые переговоры Путина и Эрдогана прекратили боевые действия на севере Сирии

- Вы, кстати, зря топчитесь по меморандуму, - указал Сергей Шойгу журналисту, наступившему на лист с текстом буквально час назад подписанного президентами России и Турции документа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="496" src="https://www.kp.ru/video/embed/739501" frameborder="0"></iframe> Шойгу - журналисту: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму.

Утром во вторник никто и представить не мог, что переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана по ситуации в Сирии и продолжению турецкой операции «Источник мира» завершатся именно так. Что министрам обороны и иностранных дел России придется объяснять ошеломленным журналистам — о чем же все-таки договорились за шесть с половиной часов два президента, и что это за диковинный меморандум только что зачитал им Сергей Лавров.

А ведь начиналось все чинно-благородно. Путин встретил прилетевшего в Сочи Эрдогана на крыльце, были сказаны протокольные слова перед камерами, готовилась итоговая пресс-конференция с вопросами с двух сторон. Но чем дольше шли переговоры, тем яснее становилось, что происходит что-то необычное. Вместо запланированных двух часов шел третий, четвертый, пятый, шестой! И лишь через шесть с половиной часов президенты России и Турции вышли к прессе.

Владимир Путин приветствует Реджепа Эрдогана у входа в сочинскую резиденцию.Фото: REUTERS

- Господин Эрдоган дал подробные разъяснения, касающиеся целей и задач турецкой военной операции вдоль границы с Сирией, - сказал Путин. - Мы уже не раз отмечали, что с пониманием относимся к стремлению Турции предпринять шаги, чтобы надёжно гарантировать свою национальную безопасность. Важно, чтобы действиями турецких вооружённых сил не воспользовались члены террористических организаций, в том числе ИГИЛ, чьи боевики содержатся в плену у курдских вооружённых формирований и пытаются вырваться на свободу. Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия. Достичь прочной и долгосрочной стабилизации в Сирии в целом, на наш взгляд, можно только при условии соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны. Важно, что турецкие партнёры разделяют такой подход. Защищать мир и спокойствие на границе туркам и сирийцам предстоит вместе.

Президент заявил о необходимости запустить широкий диалог между правительством Сирии и курдами, проживающими на северо-востоке Сирии.

- В рамках такого инклюзивного диалога могут быть в полной мере учтены и реализованы все права и интересы курдского народа, курдов как неотъемлемой части многонационального сирийского народа, - подчеркнул Путин.

Переговоры президентов России и Турции продлились больше шести часов.Фото: REUTERS

- Сегодня мы затронули все события, связанные с операцией «Источник мира». Уважаемого Путина я широкомасштабным образом проинформировал, - поддержал Эрдоган. - Сохранение сирийской территориальной целостности и политической целостности – это то, что мы делаем. Мы не позаримся на чужие территории, мы очень аккуратно планируем все свои шаги на этом направлении.

После этого министры иностранных дел двух стран и зачитали созданный в ходе переговоров меморандум о дальнейших действиях на северо-востоке Сирии.

- Операция «Источник мира» прекращается, - подтвердил Лавров главное.

Но вопросов у журналистов было выше крыши.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи.Фото: REUTERS

- Проинформировали ли ООН о принятом решении?

- Милый человек! - развел руками Шойгу. - Полчаса как документ подписан.

- Завтра утром проснетесь, может, уже обнаружите, что все есть, - успокоил Лавров.

- Какой реакции вы ждете от американцев?

- Мы особо не озираемся на США и их позицию, - ответил глава МИДа. - Ну, во-первых, эта позиция достаточно изменчива и противоречива, а во-вторых, конечно же, коалиция, которой США руководят, находится на территории Сирии незаконно.

- Как будут отводиться курдские вооруженные силы?

- Мы обсуждали разные варианты, в том числе и вариант захода или завоза на территории сирийских правительственных войск, - сказал Шойгу. - Остановились на том, что туда войдут пограничные войска вместе с российской военной полицией.

- Будет совместное патрулирование на всей сирийско-турецкой границе?

- Нет, это не вся граница. Это та часть, которая у нас от Евфрата до Тель-Абьяда и дальше, до границы с Ираком, в том числе и та часть, которая является уже не границей с Турцией, а границей с Ираком.

- Российская Федерация в лице военной полиции вместе с турецкими подразделениями фактически через неделю после того, как меморандум вступит в силу, будет патрулировать эту территорию, - пояснил Лавров. - А с этой территории будут выведены вооруженные подразделения так называемых курдских отрядов самообороны на 30 км, и 10 км из этой полосы будут территорией, где совместное патрулирование россиян и турок будет осуществляться.

Через два часа после окончания встречи с Эрдоганом Путин сделал то, что и должен был сделать — позвонил президенту Сирии Башару Асаду и лично проинформировал его о договоренностях, рассказал о пунктах меморандума. Асад поддержал принятые решения, поблагодарил Путина и заявил о готовности сирийских пограничников совместно с российской военной полицией выйти на сирийско-турецкую границу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/739502" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом.Президенты России и Турции в Сочи решали судьбу войны в Сирии

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