Песков рассказал, как Путин и Эрдоган составляли меморандум по Сирии

СЕГОДНЯ 23:06 2019-10-24T23:06:49+03:00

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На встрече в Сочи президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган более двух часов обсуждали ситуацию Сирии в присутствии переводчика, после чего к обсуждению соглашения присоединились специалисты, в том числе министры иностранных дел и обороны. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что изначально Путин и Эрдоган смотрели карты. «Скажем так: они оба разбираются в нюансах местности и во всех нюансах расположения соединений и так далее», - подчеркнул Песков.

После чего были приглашены министры обороны двух стран, а министрам иностранных дел было поручено подготовить «болванку» текста меморандума. Президенты по ходу вносили изменения, которые согласовывались с главами МИД. «И это все продолжалось, как вы видели, больше шести часов», - заключил пресс-секретарь.

Песков также отметил, что «Европа вполне может быть и должна быть удовлетворена».

Напомним, результатом шестичасовых переговоров турецкого и российского лидеров стлал меморандум, предусматривающий выход курдских формирований из Манбиджа и Таль Рифа в течение 150 часов. Кроме того, в документе прописана совместная работа Турции и России по патрулированию сирийско-турецких границ.

ИСТОЧНИК KP.RU