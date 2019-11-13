СЕГОДНЯ 10:00 2019-11-12T17:04:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров выступил с рядом предложений на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Заседание в формате видеоконференции провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Оно было посвящено реализации трех национальных проектов – «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Глава края рассказал, что к 2024 году Ставрополье будет экспортировать сельхозпродукции на 1,1 млрд долларов, а промышленных товаров на 1,4 млрд. В регионе выстроены соответствующие программы, которые позволят достичь запланированного в рамках нацпроекта.

Фото: пресс-служба Губернатора Ставропольского края

Владимир Владимиров предложил рассмотреть на уровне правительства уточнения по учету продукции, идущей на экспорт.

- На сегодняшний день статистикой фиксируется экспорт по таможенному порту отгрузки. То есть фактически наш экспорт, проходящий через Новороссийск и Махачкалу, не учитывается, - подчеркнул в своем выступлении губернатор.

В результате фактический экспорт, например, ставропольского зерна и мяса птицы - на порядок больше, чем показывают данные статистики.

В промышленной отрасли глава региона внес ряд предложений, касающихся федеральной поддержки при создании экспортоориентированных предприятий. Он отметил, что самостоятельно регионам сложно поддерживать крупные индустриальные проекты. К примеру, в Будённовском районе строится производство сложных удобрений компании «Лукойл», инвестиции - порядка 120 млрд рублей. Для содействия проекту краю необходимо потратить 6 млрд на инженерные системы.

– Если предприятие готово вкладывать средства в технологии, оборудование, строительство, с нашей стороны необходимо обеспечить инфраструктуру – сделать дорогу, подвести электроэнергию, построить водопровод. Это требует значительных средств уже на стадии проектирования. И мы хотели бы иметь поддержку федерального центра в этом вопросе, - прокомментировал Владимир Владимиров.

Он отметил также, что в промышленной сфере в крае эффективно работает такой новый механизм поддержки, как корпоративные программы повышения конкурентоспособности. В крае уже девять предприятий успешно прошли отбор для вхождения в федеральную программу. Губернатор предложил продлить ее, чтобы дать льготы большему числу промышленных компаний.

Также Владимир Владимиров внес предложение уточнить методику определения показателей по экспорту услуг. Край - регион туристический, иностранцев приезжает на курорты Кавминвод много, поэтому потенциал по экспорту туристических услуг огромный.

Предложения главы Ставрополья будут рассмотрены в российском правительстве.

Уточним, в Ставропольском крае реализуется 48 региональных программ в рамках национальных проектов.