Правительство Молдавии отправлено в отставку

СЕГОДНЯ 14:33 2019-11-12T14:44:16+03:00

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Парламент Молдавии отправил в отставку возглавляемое Майей Санду правительство страны. Решение было принято по результатам голосования, которое состоялось во вторник, 12 ноября.

За вынесение вотума недоверия действующему кабинету министров высказали 63 депутата из 101. Необходимый минимум составлял 51 голос.

"КП-Молдова" сообщает, что сторонники премьер-министра начали собираться у здания парламента еще рано утром. Для оказания поддержки Санду некоторые из них принесли с собой румынские флаги.

Напомним, что президент Молдавии Игорь Додон назначил Майю главой правительства в июне 2019 года. Девушка пробыла на посту менее полугода.

На прошлой неделе возглавляемый ей кабмин под свою ответственность внес поправки в закон о прокуратуре и фактически закрепил за премьером право на определение нового Генпрокурора республики. Эксперты сочли такой шаг противоречащим конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU