В Совфеде посоветовали украинским политикам думать не о санкциях, а об отношениях с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отреагировал на слова вице-премьера Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебы о санкциях в отношении РФ. Украинский политик заявил, что рано или поздно, санкции против России не будут продлены и в Киеве к этому готовятся.
Цеков отметил, что это совсем не то, о чем сейчас стоит думать украинским властям. Куда продуктивнее было бы рассуждать о налаживании отношений между Россией и Украиной.
- Стоит прекратить подобные рассуждения и думать, как выстроить как можно быстрее нормальные отношения с Россией, - отметил сенатор в комментарии RT.
Он так же подчеркнул, что подобная позиция властей ведет к усугублению проблем в стране, потери не только в экономике, но и в других сферах.
- Верхушка украинского политического сообщества продолжает говорить глупости, — считает сенатор.
Как ранее заявил Кулеба заявил не только о санкциях, но и отметил, что задачи дипломатии и политики не допустить отмены санкций «без достижения необходимых результатов по Минску». Помимо этого, в Киеве готовы отказаться от санкций, но при условии получения компенсации от России.
ИСТОЧНИК KP.RU