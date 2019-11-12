В Совфеде посоветовали украинским политикам думать не о санкциях, а об отношениях с Россией

СЕГОДНЯ 15:00 2019-11-12T15:00:33+03:00

В Совфеде посоветовали Украине прилагать усилия к тому, чтобы наладить отношения с РФ Фото: REUTERS

Это поможет исправить многие проблемы, в том числе с экономикой

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Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отреагировал на слова вице-премьера Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебы о санкциях в отношении РФ. Украинский политик заявил, что рано или поздно, санкции против России не будут продлены и в Киеве к этому готовятся.

Цеков отметил, что это совсем не то, о чем сейчас стоит думать украинским властям. Куда продуктивнее было бы рассуждать о налаживании отношений между Россией и Украиной.

- Стоит прекратить подобные рассуждения и думать, как выстроить как можно быстрее нормальные отношения с Россией, - отметил сенатор в комментарии RT.

Он так же подчеркнул, что подобная позиция властей ведет к усугублению проблем в стране, потери не только в экономике, но и в других сферах.

- Верхушка украинского политического сообщества продолжает говорить глупости, — считает сенатор.

Как ранее заявил Кулеба заявил не только о санкциях, но и отметил, что задачи дипломатии и политики не допустить отмены санкций «без достижения необходимых результатов по Минску». Помимо этого, в Киеве готовы отказаться от санкций, но при условии получения компенсации от России.

ИСТОЧНИК KP.RU