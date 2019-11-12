2019-11-12T00:41:28+03:00
Политика

Вице-премьер Украины: «Я за то, чтобы война с Россией закончилась»

По версии Кулебы, Незалежная «воюет» с нашей страной «за Крым»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий КулебаВице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий КулебаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Киеве снова заявили, что Незалежная находится в состоянии «войны с Россией». По словам вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, эта «война» прекратится только после возврата «оккупированных территорий», включая Крым.

«Я за то, чтобы война с Россией закончилась. Я за то, чтобы в долгосрочной перспективе мы как-то нормализовали свои отношения, но это не будет по принципу «взяли и забыли». Россия должна заплатить цену за свою агрессию. И конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это ни ушло», - заявил Кулеба в интервью украинским журналистам.

Он добавил, что Крым обязательно вернется в состав Незалежной: по версии украинского чиновника, полуостров «выскользнет из рук» России в момент ее «максимального ослабления», а до этого воображаемая «война» будет продолжаться.

«И мы в этой войне будем воевать за Крым. Воевать – я имею в виду, прежде всего, политико-экономическим путем», - приводит слова Кулебы РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев может поделиться с НАТО «опытом пятилетней войны с Россией».

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Крымчане просто не ассоциировали себя с Украиной после госпереворота.

Между тем, как писал сайт kp.ru, из Киева постоянно звучат заверения в том, что Незалежная рано или поздно «вернет» Крым – как при предыдущем президенте, так и при нынешнем. Однако президент России неоднократно говорил, что ни о каком «возврате» полуострова Украине и речи быть не может: «Народ Крыма принял решение, вопрос исторически закрыт».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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