2019-11-12T15:32:05+03:00
В мире

На вопрос о подготовке России к выборам в США Лавров ответил шуткой: «Мы решим эту проблему»

Выборы президента в Америке пройдут в 2020 году
Юлия САЛЬНИКОВА
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Глава МИД России не стал всерьез воспринимать вопрос о выборах в СШАГлава МИД России не стал всерьез воспринимать вопрос о выборах в СШАФото: REUTERS
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Глава МИД России ответил шуткой на вопрос о «подготовке» России к американским выборам. Сергей Лавров принял участие в Парижском форуме мира во вторник 12 ноября. Один из вопросов, который задали российскому министру журналисты, касался выборов в США, которые пройдут в 2020 году6

- Мы решим проблему, не волнуйтесь, - пошутил глава МИД, его слова приводит РИА Новости.

Напомним, в США пытались найти российский след в выборах 2016 года. Несмотря на то, что доказательства так и не смогли выявить, в Америке говорят о якобы имевших место быть хакерских атаках через социальные сети. Как это могло бы повлиять на результаты голосования, не сообщается.

С Америке почти за год до проведения выборов уже заявляют, что "Россия неизбежно попытается вмешаться" в ход голосования. В список стран, которых опасаются в связи с предстоящим избранием президента США, попали также Китай, Иран и Северная Корея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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