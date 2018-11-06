2018-11-06T16:54:08+03:00
Политика

Сергей Лавров прокомментировал обвинения о "вмешательстве" России в выборы США

Ни под одно из этих фактов никаких фактов предъявлено не было, резюмировал глава МИД
Сакина НУРИЕВА
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Главы МИД РФ и Испании Сергей Лавров и Жозеп Боррель.Главы МИД РФ и Испании Сергей Лавров и Жозеп Боррель.Фото: REUTERS
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Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Испании Жозепом Боррелем прокомментировал обвинения России во вмешательстве в выборы президента США.

Министр заметил, что обвинения в адрес Кремля не новы, однако, до сих пор Вашингтон не предъявил никаких подтверждающих фактов. Эти обвинения выдвигаются "уже много лет, несколько лет после 2016 года".

Высказался Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с испанским коллегой Жозепом Боррелем, на которых стоороны должны были обсудить дела Европейского союза и сотрудничество с РФ Испанией.

"И не только выборы в США упоминаются в этой связи, упоминаются референдум в Каталонии, упоминались и выборы в Швеции недавние, упоминается, конечно же, и наша якобы вовлеченность в так называемое дело Солсбери. Не под одно из этих фактов никаких фактов предъявлено не было, хотя в каждом случае, когда нас начинают в чем-то подозревать, мы предлагаем садиться и разговаривать профессионально, показывать те основания, на которых строятся подобные обвинения", — отметил министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что в Кремле будут следить за итогами промежуточных выборов в США, которые начались 6 ноября. Первые избирательные участки открылись в 05:00 по местному времени (13:00 мск) в штате Вермонт, завершится голосование в штате Гавайи в 18:00 по местному времени (07:00 мск 7 ноября).

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