СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-23T09:52:46+03:00

В США считают, что Россия «неизбежно попытается вмешаться» в выборы Фото: REUTERS

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В Конгресс Соединённых Штатов был внесён законопроект о создании специального центра реагирования на «враждебные» действия иностранных государств. Центр задуман для противостояния попыткам России, Китая, Ирана и Северной Кореи «повлиять» на американские выборы.

Как передает RT, автор документа, сенатор от Демократической партии Эми Клобушар заявила, что центр необходим для «лучшей защиты американской демократии» от информационной войны, которую якобы ведут иностранные правительства.

По словам соавтора законопроекта, сенатора от Демократической партии Джека Рида, закон необходим для противодействий «всё более изощрённой и развивающейся российской угрозе». «Россия и другие иностранные противники неизбежно попытаются вмешаться в выборы 2020 года», - считает политик.

Напомним, ранее лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп еще на год продлил действие своего указа о режиме санкций «иностранное вмешательство» в президентские выборы США. В Белом доме заявили, что угроза попыток повлиять на выборы остается.

ИСТОЧНИК KP.RU