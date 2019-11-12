Госдума в первом чтении одобрила законопроект об отмене «банковского роуминга»

СЕГОДНЯ 15:39 2019-11-12T15:43:57+03:00

Под этим термином понимают комиссию за переводы внутри одного банка

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Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект об отмене «банковского роуминга». Ранее с таким поручением выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он заявил, что брать комиссию с клиентов за переводы внутри одного и того же банка, недопустимо. Практика такая существует. С клиентов берут плату за перевод денег, если, к примеру, открывали счет в разных регионах страны. Премьер сообщил, что за такие транзакции банки не несут никаких дополнительных убытков – для них перевод бесплатных, также должно быть и для клиентов кредитных учреждений.

Комитет Госдумы одобрил предложение об отмене "банковского роуминга" и законопроект вскоре поступил на рассмотрение. Во вторник 12 ноября он был одобрен в первом чтении.

Депутаты обсудили возможность введения штрафов для тех, кто будет нарушать правила.

- В настоящее время 75% банков не дифференцируют свои комиссии по внутри- и межрегиональным переводам, - приводит слова замруководителя ФАС России Андрея Кашеварова РИА Новости.

Законопроект будет рассмотрен во втором чтении.

ИСТОЧНИК KP.RU