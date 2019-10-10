Медведев поручил отменить комиссию за переводы в рамках одного банка

СЕГОДНЯ 13:41 2019-10-10T14:14:46+03:00

Клиенты не должны переплачивать лишь потому, что счета были открыты в разных отделениях учреждения

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Взимание комиссии при переводе средств между клиентами одного банка, находящихся в разных регионах , недопустимы и должны быть устранены. Такое заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Глава правительства напомнил, что этот вопрос касается практически каждого жителя нашей страны, а потому он был вынесен на обсуждение кабмина. Поправки в закон "О банках и банковской деятельности" будут рассмотрены на заседании в четверг, 10 октября.

"Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга", - сказал Медведев.

Он добавил, что хоть страна у нас и большая, но для проведения электронных транзакций это не имеет никакого значения, поскольку банки не несут дополнительные траты. Однако некоторые кредитные организации все равно пытаются получить дополнительное вознаграждение за стандартную процедуру.

"Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена", - цитирует РИА Новости премьера.

Сайт kp.ru писал, что ЦБ начнет брать плату за использование системы быстрых переводов по номеру телефону с 2020 года. Обычных транзакций это не коснется.

ИСТОЧНИК KP.RU