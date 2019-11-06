2019-11-06T11:53:21+03:00
Общество

Комитет Госдумы одобрил отмену комиссии за «банковский роуминг»

Клиенты банка не должны переплачивать лишь потому, что их счета были открыты в разных отделениях учреждения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Комитет Госдумы одобрил отмену комиссии за «банковский роуминг»Комитет Госдумы одобрил отмену комиссии за «банковский роуминг»Фото: Иван ВИСЛОВ
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Комитет Госдумы России одобрил законопроект об отмене взимания комиссии при переводе средств между клиентами одного банка, находящимися в разных регионах страны.

Отмену «банковского роуминга» намерены ввести в качестве поправки в закон «О банках и банковской деятельности».

«Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации» - говорится в документе.

Как ранее сообщал премьер-министр России Дмитрий Медведев такой вид роуминга не имеет никакого значения, поскольку банковские организации не несут дополнительные траты. Глава кабмина подчеркнул, что «межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена».

ИСТОЧНИК KP.RU

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