Режиссер «Звездный войн» обматерил фанатов за критику

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-12T16:11:23+03:00

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Режиссер «Звездных войн. Последние джедаи» ответил фанатам на критику фильма 2017 года. Райна Джонсона преданные фанаты саги обвинили в том, что он отошел от стандартов и решился на слишком смелый эксперимент с актерским составом. В частности, им не понравился слишком разнообразный этнический состав на съемочной площадке.

В интервью порталу Wired Джонсон решил прокомментировать сообщения, которые ему пишут фанаты саги в твиттер. Сделал он это очень эмоционально, обматерив зрителей.

- Если кто-то негативно реагирует на этническое разнообразие, пусть идёт*** (к черту). Я не имею в виду, что все, кому не понравился мой фильм, невзлюбили его именно из-за этого.

Джонсон при этом признал, что получает немало сообщений с конструктивной критикой от поклонников "Звездных войн", со многими он ведет переписку в твиттер.

Звёздные войны 8: Последние джедаи Русский тизер-трейлер (2017).

ИСТОЧНИК KP.RU