2019-11-12T17:03:44+03:00
В мире

Порошенко посмотрел мелодраму и решил, что Крым «точно будет украинским»

Бывший президент Украины сходил с женой мариной в кино, а на выходе поделился впечатлениями не о картине, а почему-то о Крыме
Юлия САЛЬНИКОВА
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Бывший президент Украины Петр ПорошенкоБывший президент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Петр Порошенко в очередной раз заявил о том, что «Крым будет украинским». На это он делал упор еще во время предвыборной гонки, обещая это избирателям. Президентов в очередной раз Порошенко не избрали, но он по старой традиции при каждом общении с журналистами вновь и вновь вспоминает предвыборные речовки. Вот и 12 ноября он вместе с женой посетил кинотеатр, где посмотрел картину кинорежиссера Наримана Алиева «Домой». Это история о войне и возвращении с фронта солдата.

В зале, как пишут украинские СМИ, многие плакали. А Порошенко, несмотря на сюжет, думал про Крым. Об этом он рассказал журналистам на выходе из зала.

- Это лучший ответ тем, кто говорит, что от украинской позиции по Крыму устали. Ведь некоторые на Украине сами не верят, что мы Крым вернем. Это как раз убедительный ответ, что Крым будет украинским, - приводит его слова РИА Новости.

Бывшие союзники Порошенко признавались, что он сам был готов отдать Крым за членство в ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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