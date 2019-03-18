Порошенко обещает вернуть Крым Украине "без торгов и договоренностей"

СЕГОДНЯ 03:07 2019-03-18T03:16:38+03:00

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Украина не пойдет ни на какие торги и договоренности, чтобы вернуть Крым. Такое заявление сделал президент Незалежной Петр Порошенко. При этом он пообещал, что полуостров снова вернется в состав республики.

"Украина ни на какие торги, ни на какие закулисные договоренности не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы делаем все возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу же после президентских выборов", — написал на своей странице в Facebook.

По мнению Порошенко, власти России надеются, что после выборов на Украине новая власть откажется от идеи Возвращения Крыма.

"Он (президент РФ Владимир Путин) очень надеется, что будет избран кто угодно, но только не Порошенко, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция — не дождутся", — заключил президент.

Как писал сайт kp.ru, Порошенко неоднократно обещал «вернуть Крым и Донбасс» своей победы на выборах, которые пройдут на Украине 31 марта. Политик заверяет, что он "сделает решительные шаги" в этом направлении.

Крым уже пять лет является российским регионом. Полуостров вошел в состав РФ по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. Сейчас жители Крымского полуострова не испытывают никакой ностальгии по Украине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU