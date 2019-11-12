Трамп снова пригрозил Китаю повысить пошлины

12 Нояб. 23:26 2019-11-12T23:26:06+03:00

Если Пекин не примет условия Вашингтона по торговому соглашению

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Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил повысить ввозные пошлины на китайские товары, если КНР не поторопится с заключением торговой сделки. Выгодной для Соединенных Штатов.

«Возможно, очень скоро мы заключим сделку, но если только это будет полезная сделка для наших фермеров и рабочих», - заявил американский лидер журналистам в Вашингтоне.

Он уточнил, что обсуждал этот вопрос с главой Национального экономического совета Белого дома Лоуренсом Кудлоу.

«Я сказал Ларри (Кудлоу) и я говорю это вам, если мы не заключим сделку, мы намерены существенно повысить пошлины», - приводит слова американского лидера РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Вашингтон и Пекин договорились одновременно отменить введенные за время «торговой войны» пошлины на некоторые товары, но потом Трамп объявил, что о полной отмене американских пошлин на китайскую продукцию пока и речи быть не может.

ИСТОЧНИК KP.RU