Трамп согласился повременить с повышением пошлин на товары из Китая

СЕГОДНЯ 03:39 2019-09-12T03:51:59+03:00

Президент США объявил, что отложил увеличение тарифов на две недели в честь 70-й годовщины основания КНР

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Президент США Дональд Трамп великодушно согласился отложить повышение ввозных пошлин на товары из Китая. Правда ненадолго – на пару недель, да и то только в честь праздника.

«По просьбе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что 1 октября КНР будет отмечать 70-ю годовщину своего основания, мы согласились в качестве жеста доброй воли перенести повышение с 25% до 30% пошлин на продукцию стоимостью 250 миллиардов долларов с 1 на 15 октября», - написал он на своей странице в Twitter.

Между тем, как писал сайт kp.ru, накануне Китай опубликовал список американских товаров, которые не будут облагаться дополнительными ввозными пошлинами.

Напомним, в конце августа Трамп объявил, что с 1 сентября Соединенные Штаты повышают ввозные пошлины на китайские товары не на 10%, как было запланировано, а на 15%. Кроме того, тарифы на другую продукцию из Поднебесной с 1 октября вырастут на 30% вместо обещанных ранее 25%. А перед этим призвал американские компании уходить с рынка Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU