Президент Колумбии назначил нового главу МИД

СЕГОДНЯ 04:28 2019-11-13T04:55:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Колумбии Иван Дуке во вторник, 12 ноября, объявил соотечественникам, что определился с кандидатурой на должность министра иностранных дел и принял решение назначить на этот пост одного из самых уважаемых политиков страны. Колумбийское внешнеполитическое ведомство возглавит бывший председатель республиканского сената, экс-постпред Колумбии при ООН Клаудиа Блум.

«Сообщаю стране, что назначил доктора Клаудию Блум новым министром иностранных дел», - написал Иван Дуке на своей странице в Twitter.

Глава государства добавил, что новый руководитель министерства иностранных дел обладает «большим опытом в политике и международных делах».

71-летняя Клаудиа Блум, психолог по образованию, впервые была избрана сенатором в 1991 году, а в 2005-м стала первой женщиной, возглавившей сенат Колумбии, а уже через год оставила этот пост ради работы в ООН.

На посту главы МИД она сменила Карлоса Ольмеса Трухильо, ранее назначенного министром обороны Колумбии.

ИСТОЧНИК KP.RU