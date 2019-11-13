Венеция уходит под воду: затоплено более 80% города

СЕГОДНЯ 07:39 2019-11-13T07:39:37+03:00

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Уровень воды в итальянской Венеции поднялся до 183 см, при критической отметке в 130 см. Затоплено свыше 80% города. Местная администрация готовится объявить чрезвычайное положение.

Только на площади Святого Марка вода поднялась выше одного метра. Одноименный собор тоже подтопило. Сайт kp.ru писал, что архитектурно-историческому наследию города грозит серьезная угроза, но способов защиты от стихии не существует.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU