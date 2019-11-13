2019-11-13T07:39:37+03:00
В мире

Венеция уходит под воду: затоплено более 80% города

Местные власти называют ситуацию катастрофической
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уровень воды в итальянской Венеции поднялся до 183 см, при критической отметке в 130 см. Затоплено свыше 80% города. Местная администрация готовится объявить чрезвычайное положение.

Только на площади Святого Марка вода поднялась выше одного метра. Одноименный собор тоже подтопило. Сайт kp.ru писал, что архитектурно-историческому наследию города грозит серьезная угроза, но способов защиты от стихии не существует.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЭА: мировой спрос на нефть вырастет на 7% к 2025 году
На Украине перечислили невыполненные Зеленским обещания
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млн и выход из-под санкций
Посольство России в Вашингтоне направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
На Украину прибыла первая партия нефти из Ливии
США предложили Турции способ урегулировать ситуацию вокруг С-400 и F-35
Хиллари Клинтон вновь заявила о возможности баллотироваться в президенты США
Президент Колумбии назначил нового главу МИД
В Пентагоне вновь назвали Россию и Китай «самыми серьезными угрозами» для США
Гарибашвили: Грузию не принимают в НАТО из-за «российского фактора»
Сенатор Жанин Аньес объявила себя и.о. президента Боливии
Экстрадированному из Израиля россиянину Буркову в США грозит до 80 лет тюрьмы
Сотрудницу офиса Зеленского задержали за взятку
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельских тружениц
Госдепартамент: США обсуждают с Россией репатриацию россиян, примкнувших к ИГ* в Сирии
В Боливии продолжаются протесты и беспорядки: пострадали 12 человек
Робби Уильямс: «У меня нет мобильного телефона с 2006 года»
В Госдуме ответили на слова Порошенко о Крыме
Трамп снова пригрозил Китаю повысить пошлины
В США подтвердили экстрадицию россиянина Буркова