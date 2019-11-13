Глава микрофинансовой компании из топ-15 подозревается в мошенничестве

СЕГОДНЯ 10:10 2019-11-13T10:44:51+03:00

МВД возбудило уголовное дело в отношении Александра Шустова и еще нескольких лиц

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Генеральный директор микрофинансовой компании "Мани Фанни" Александр Шустов стал фигурантом уголовного дела. Его и еще нескольких человек подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Расследование было открыто отделом МВД по московскому району Арбат. Соответствующее уведомление было предоставлено одному из инвесторов компании. Другой пострадавший вкладчик Дмитрий Легошин со ссылкой на начальника районного отдела полиции рассказал РБК, что Шустов находится под подпиской о невыезде.

"Мани Фанни" была сформирована в 2012 году и на конец 2018-го занимала 13 место в России по размеру активов среди микрофинансовых компаний. Активы МФК на тот момент составляли около 1,3 млрд рублей: из них 1 млрд рублей приходился на обязательства, а чистая прибыль оценивалась в 162 млн руб.

Однако в апреле этого года компания приостановила выплаты инвесторам. Через месяц Центральный банк РФ исключил ее из реестра МФО.

ИСТОЧНИК KP.RU