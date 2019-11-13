Министр обороны Грузии заявил, что угроза нового конфликта минимальна
Действующие власти сделали все необходимое для снижение риска возникновения войны
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Риск повторения событий, которые произошли в Грузии в августе 2008 года, сведен к минимуму. Такое заявление сделал министр обороны республики Ираклий Гарибашвили.
По его мнению, руководство правящей в стране партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", в частности ее лидер Бидзина Иванишвили, сделали все возможное для снижения угрозы возникновения военного конфликта.
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ИСТОЧНИК KP.RU