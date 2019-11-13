Назван самый сексуальный мужчина мира

СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-13T13:14:12+03:00

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Самым сексуальным мужчиной мира в 2019 году признан певец и композитор Джон Ледженд. Этот список больше 30 лет подряд ведет журнал People, первым из них в далеком 1985 году стал Мел Гибсон. По каким параметрам выбирают в редакции обладателей этого звания, не сообщают, однако, известно, что этот человек обязательно должен быть известным. В Америке Джон Ледженд очень популярен.

В 2006 году со своим дебютным альбомом « Get Lifted» он заслужил свою первую статуэтку Грэмми – с тех пор коллекция Грэмми Ледженда пополнилась еще девятью наградами. В 2015 он стал лауреатом «Оскара» за лучшую песню к фильму «Сельма». Сейчас музыкант силит в жюри американской версии шоу «Голос», он продолжает писать песни и выступать.

Ледженд - 34 сексуальный мужчина в списке издания Фото: instagram.com/johnlegendФото: Instagram.com

Успешно складывается и личная жизнь – певец женат на модели Крисси Тейген, у них растет двое детей: 3,5-летняя дочь Луна и 18-месячный сын Майлз.

У музыканта двое детей Фото: instagram.com/johnlegendФото: Instagram.com

- Я был взволнован, но в то же время я был немного напуган, потому что это звание – большая ответственность,- рассказал самый сексуальный мужчина года. – Все будут изучать меня, пытаясь понять, достаточно ли я сексуален, чтобы удержать этот статус.

ИСТОЧНИК KP.RU