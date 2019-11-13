Названы привычки в еде, которые мешают похудеть

СЕГОДНЯ 13:12 2019-11-13T13:12:49+03:00

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Эксперты назвали вредные привычки, которые мешают поддерживать нормальный вес или худеть. В первую очередь, чтобы не набрать лишний вес, необходимо соблюдать размер порций. Специалисты напомнили, как важно контролировать размер съеденного за раз.

Ученые отмечают вредность перекусов во время просмотра телевизора или перед компьютером. Дело в том, что увлеченный человек не замечает, сколько он съедает, поэтому во время интересного фильма или передачи, можно ненароком съесть слишком много.

Также диетологи отмечают, что даже при активной физической нагрузке и соблюдении правильного питания следует избегать незапланированных перекусов, особенно фаст-фудом. Лучше продумать свое питание на день заранее и отдать предпочтение еде, приготовленной самостоятельно, передает сайт телеканала «Звезда».

Специалисты отмечают, что съесть слишком большую порцию незаметно для себя можно во время перекусов на ходу. Это связано с тем, что человек ест слишком быстро и организм не успевает понять, как много еды поступило и подать в мозг сигнал о насыщении, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU