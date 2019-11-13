2019-11-13T14:30:41+03:00
Общество

Братьям и сестрам не смогут отказывать при приеме в одну школу

Соответствующий закон приняла Госдума во втором чтении
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Братья и сестры получат преимущественное право поступать в одну школуБратья и сестры получат преимущественное право поступать в одну школуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Младшие братья и сестры получат преимущественное право поступать в ту же школу, где уже учатся их братья и сестры. Соответствующий законопроект был принят Госдумой во втором чтении.

Проблемы с приемом братьев и сестер в одну школу возникают довольно часто. Связано это с тем, что иногда дети живут вместе, но прописаны в разных местах, например, у бабушек, дедушек. В итоге, школа принимает одного ребенка по территориальному признаку, но отказывает его брату или сестре.

Эта же проблема возникает, когда семья переезжает в другой район, а школу менять не хочет. Старший ребенок продолжает учиться в образовательном учреждении, а младшего туда уже не берут. Родителям приходится возить детей по разным школам, что крайне неудобно, пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон также распространится на ясли и детские сады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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