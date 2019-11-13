Президентская партия Украины заблокировала трибуну Рады из-за закона о рынке земли

СЕГОДНЯ 15:19 2019-11-13T15:19:25+03:00

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Парламентарии от президентской партии Украины «Слуга народа» заблокировали трибуну Верховной рады, чтобы не сорвать принятие закона о рынке земли.

Представитель президентской партии Никита Потураев заявил, что депутаты «вернут землю людям», которая была «украдена» во времена Советского Союза. Он также назвал ворами тех, кто выступает против предложенного законопроекта.

«Мы сегодня "закопаем" вашу коммуняцкую идеологию окончательно!», - заявил парламентарий.

В свою очередь депутаты от фракции «Оппозиционной платформы - За жизнь» заявил места в президентской ложе, держа в руках плакаты с призывом «не допустить распродажи земли».

Сопредседатель группы «За будущее» Виктор Бондарь заявил, что Рада намерена «продавать землю кому попало» ради очередных кредитов.

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко также выступила против законопроекта в правительственном варианте. Она призвала «не допустить колонизации Украины». По ее словам, закон позволит приобретать землю иностранцам. Политик призвала провести референдум по этому вопросу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил открыть продажу украинского чернозема, для этого нужно отменить действующий 14 лет в стране мораторий. 12 ноября из-за скандала рассмотрение законопроекта сняли с повестки дня, а глава незалежной предложил устроить референдум, чтобы выяснить мнение граждан по вопросу продажи земли. На следующий день противники закона принесли к зданию украинского парламента свинью в гробу.

ИСТОЧНИК KP.RU