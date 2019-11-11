2019-11-11T19:31:44+03:00
В мире

Зеленский решил провести референдум по вопросу продажи земли иностранцам

Ранее премьер-министр Алексей Гончару сообщил, что со следующего года рынок земли в стране будет открыт
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Украины даст право выбора народуПрезидент Украины даст право выбора народуФото: REUTERS
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Президент Украины объявил о намерении провести референдум по вопросу продажи земли. Вопрос этот для Украины оказался болезненный – в обществе, да и в Верховной раде не смогли прийти к единому мнению, кому продавать можно, а кому нет. Речь идет о 40 миллионах гектаров чернозема. Планируется со следующего года отменить мораторий на продажу земли, который действует на протяжении 14 лет в стране.

С таким предложением выступили депутаты от партии «Слуга народа». Бывший претендент на президентский пост Юлия Тимошенко назвала возможное принятие законопроекта «одним из наиболее трагических событий в Раде».

- Последние 20 лет этим вопросом манипулируют, старые политики запугали простых людей, посеяли в их головах ряд мифов, убеждают, что этого нельзя делать, - отметил он. - А вас не удивляет, что старые политики начали заботиться о народе? Может, они просто лоббируют чьи-то интересы, - сказал Владимир Зеленский в видеобращении к народу, размещенному на его странице в фейсбук.

Он сообщил, что решить вопрос, кому можно будет продавать землю, только украинским компаниям и гражданам или нужно дать послабление иностранным фирмам, работающим на территории страны, должен народ на референдуме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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