Законопроект о продаже земли сняли с повестки дня в Верховной раде

СЕГОДНЯ 20:39 2019-11-11T20:40:49+03:00

Законопроект не будут рассматривать пока на заседании Фото: REUTERS

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В Верховной раде сняли с повестки дня рассмотрение законопроекта о рынке земли. Президент Украины предложил отменить существовавший в течение 14 лет мораторий на продажу земли. В правительстве Украины сообщали, что планируют, что землю разрешено будет продавать уже со следующего года. Правда остались вопросы, кому разрешат покупать. Только украинцам и украинским компаниям, или допустят иностранные фирмы. Законопроект вызвал бурные обсуждения как среди аграриев, так и среди депутатов. В противниках реформы бывший кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко.

Нынешний президент Владимир Зеленский сообщил, что хочет провести референдум, чтобы народ сам решил, какой должна быть земельная реформа.

Но вечером в понедельник 11 ноября стало известно, что законопроект сняли с повестки дня Верховной рады.

- Вопрос рынка земля сняли! Победа! Думаю, что побоялись протестов, - написал в фейсбук депутат парламента от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU