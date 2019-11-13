2019-11-13T16:17:53+03:00
Общество

В Кремле прокомментировали предложение сделать 31 декабря выходным днем

Пресс-секретарь президента считает, что предмета для дискуссий, здесь нет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий Песков ответил на предложение сделать последний день года выходнымДмитрий Песков ответил на предложение сделать последний день года выходнымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение сделать 31 декабря нерабочим днем. С такой инициативой выступили в Общественной палате. В ЛДПР разработали законопроект о переносе выходного с 8 января на 31 декабря, чтобы россияне вышли на новогодние "каникулы" раньше. Но в комитете Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов решили, что делать последний день года выходным, несмотря на то, что это будет вторник, не выгодно. Работодателю придется платить двойную зарплату за выход сотрудников на предприятие в выходной день. В Кремле придерживаются то же позиции:

- В этом году день рабочий, и надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно. Здесь нет предмета дискуссий. Происходит разное перераспределение выходных дней. Иногда каникулы получаются длиннее, иногда короче, - объяснил Дмитрий Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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