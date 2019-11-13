13 Нояб. 19:49 2019-11-13T19:49:09+03:00

Фракция Тимошенко перешла в оппозицию из-за закона о рынке земли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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После принятия в первом чтении в Верховной Раде законопроекта о рынке земли фракция «Батькивщина» официально переходит в оппозицию к украинской власти. Об этом заявила лидер фракции, бывший премьер Украины Юлия Тимошенко.

«Наша команда заявляет о переходе партии "Батькивщина" в оппозицию к политике уничтожения Украины», - сказала лидер «Батькивщина».

Тимошенко заявила, что ее фракция вступает в оппозицию «к политике продолжения эпохи бедности» и «распродаже с молотка всех стратегических объектов собственности Украины, в том числе земли».

Экс-премьер Украины сообщила, что обжалует принятие закона в первом чтении. По ее словам, оно прошло с нарушениями регламента.

Как ранее писал сайт kp.ru, Юлия Тимошенко выступила против законопроекта в правительственном варианте и призвала «не допустить колонизации Украины».

Напомним, принятый в первом чтении законопроект предлагает открыть продажу украинского чернозема, таким образом отменить действующий 14 лет в стране мораторий.

ИСТОЧНИК KP.RU