2019-11-13T19:49:09+03:00
Политика

Фракция Тимошенко перешла в оппозицию из-за закона о рынке земли

Лидер «Батькивщины» назвала законопроект уничтожением Украины
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фракция Тимошенко перешла в оппозицию из-за закона о рынке землиФракция Тимошенко перешла в оппозицию из-за закона о рынке землиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

После принятия в первом чтении в Верховной Раде законопроекта о рынке земли фракция «Батькивщина» официально переходит в оппозицию к украинской власти. Об этом заявила лидер фракции, бывший премьер Украины Юлия Тимошенко.

«Наша команда заявляет о переходе партии "Батькивщина" в оппозицию к политике уничтожения Украины», - сказала лидер «Батькивщина».

Тимошенко заявила, что ее фракция вступает в оппозицию «к политике продолжения эпохи бедности» и «распродаже с молотка всех стратегических объектов собственности Украины, в том числе земли».

Экс-премьер Украины сообщила, что обжалует принятие закона в первом чтении. По ее словам, оно прошло с нарушениями регламента.

Как ранее писал сайт kp.ru, Юлия Тимошенко выступила против законопроекта в правительственном варианте и призвала «не допустить колонизации Украины».

Напомним, принятый в первом чтении законопроект предлагает открыть продажу украинского чернозема, таким образом отменить действующий 14 лет в стране мораторий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Счастливчик»: в соцсети завидуют жителю Нью-Йорка, который снял танцующего Феникса в роли Джокера
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты