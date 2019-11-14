2019-11-14T01:27:52+03:00
В мире

Самой красивой девушкой Азии выбрали тайскую певицу Лалису Манобан

Второе место по версии TCCAsia заняла японка, третье – кореянка [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Солистка южнокорейской группы Blackpink Лалиса Манобан. Фото: InstagramСолистка южнокорейской группы Blackpink Лалиса Манобан. Фото: Instagram
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Самой красивой девушкой Азии в этом году стала тайская певица, модель и танцовщица, солистка южнокорейской «герл-группы» Blackpink Лалиса Манобан (Lalisa Manoban).

22-летняя исполнительница из Бангкока, которая кроме рекламы молодежной уличной одежды занимается еще и благотворительностью, возглавила ежегодный рейтинг «Самые красивые лица Азии» по версии развлекательного канала TCCAsia.

Солистка южнокорейской группы Blackpink Лалиса Манобан. Фото: Instagram

Солистка южнокорейской группы Blackpink Лалиса Манобан. Фото: Instagram

Вторую строчку в рейтинге первых красавиц Азии заняла японская певица Сакура Мияваки, а третью – еще одна участница группы Blackpink, кореянка Дженни Ким. Четвертое место в списке самых красивых азиатских девушек досталось популярной китайской актрисе Анжеле Ян Ин (Angelababy).

Лалиса Манобан — певица, модель и танцовщица. Фото: Instagram

Лалиса Манобан — певица, модель и танцовщица. Фото: Instagram

Интересно, что ценители женской красоты от TCCAsia включили в свой рейтинг израильтянку Галь Гадот – актрису, которая стала известной благодаря роли супергероини в голливудских блокбастерах «Чудо-женщина» и «Лига справедливости». Она на 16-м месте.

Самые красивые лица Азии 2019 года.Самой красивой девушкой Азии названа солистка южнокорейской группы Blackpink Лалиса Манобан

ИСТОЧНИК KP.RU

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