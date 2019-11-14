2019-11-14T14:45:59+03:00
Происшествия

В Благовещенске произошла стрельба в колледже, есть жертвы и раненые

По предварительным данным, погиб один человек, на месте работают сотрудники полиции и бригады «Скорой» [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На месте работают сотрудники полиции и бригады «Скорой помощи»На месте работают сотрудники полиции и бригады «Скорой помощи»Фото: Кадр видео
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Ранним утром в четверг, 4 ноября, в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске произошла стрельба. По предварительным данным, один человек погиб, еще трое пострадали. Ранены два подростка и один взрослый.

О выстрелах, раздававшихся с территории колледжа «Комсомольской правде» рассказали очевидцы – жильцы домов, расположенных по соседству с учебным заведением. Люди из окон своих домов наблюдают, как к месту ЧП подъезжают полицейские автомобили и машины «Скорой помощи», с тревогой ожидают, что из здания будут выносить носилки с пострадавшими.

Предположительно, огонь в здании открыл один из студентов, который опоздал на занятия, и его выставили из аудитории.

Информацию о стрельбе в колледже подтвердили в пресс-службе министерства образования и науки Амурской области, а о погибшем и раненых – в областном Минздраве.

Собирал ружье в туалете и вошел в кабинет под песню Nirvana: что известно о стрельбе в колледже в Благовещенске

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Видео из колледжа, где студент открыл огонь по одногруппникам.на месте работают сотрудники правоохранительных органов

ИСТОЧНИК KP.RU

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