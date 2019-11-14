В Благовещенске произошла стрельба в колледже, есть жертвы и раненые
Ранним утром в четверг, 4 ноября, в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске произошла стрельба. По предварительным данным, один человек погиб, еще трое пострадали. Ранены два подростка и один взрослый.
О выстрелах, раздававшихся с территории колледжа «Комсомольской правде» рассказали очевидцы – жильцы домов, расположенных по соседству с учебным заведением. Люди из окон своих домов наблюдают, как к месту ЧП подъезжают полицейские автомобили и машины «Скорой помощи», с тревогой ожидают, что из здания будут выносить носилки с пострадавшими.
Предположительно, огонь в здании открыл один из студентов, который опоздал на занятия, и его выставили из аудитории.
Информацию о стрельбе в колледже подтвердили в пресс-службе министерства образования и науки Амурской области, а о погибшем и раненых – в областном Минздраве.
Собирал ружье в туалете и вошел в кабинет под песню Nirvana: что известно о стрельбе в колледже в Благовещенске
Видео из колледжа, где студент открыл огонь по одногруппникам.на месте работают сотрудники правоохранительных органов
ИСТОЧНИК KP.RU