В Забайкальском крае семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и двух фур

14 Нояб. 07:32 2019-11-14T07:33:17+03:00

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Семь человек пострадали в результате аварии с микроавтобусом и двумя большегрузами. ДТП произошло утром 14 ноября.

- Около 7.00 по местному времени (1.00 по-московскому времени) в 60 километрах от поселка Агинское на федеральной автодороге Чита-Забайкальск произошла массовая авария, - сообщили в экстренных службах РИА Новости.

Водитель микроавтобуса Hyundai с пассажирами внезапно съехал с основной дороги на обочину, где стоял грузовик Shacman. Микроавтобус отбросило на встречную полосу, где в это время ехал самосвал ЗИЛ-130. В результате Hyundai сильно был поврежден. Когда к месту ЧП прибыли спасатели, в салоне машины обнаружили погибших – шесть человек скончались на месте. Еще один – в машине скорой помощи, ранения оказались слишком серьезными.

Раненных среди водителей и пассажиров грузовиков нет.

Обстоятельства аварии выясняют дорожные полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU