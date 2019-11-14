В Верховной раде заявили, что Украину «продали на глазах у всех»

14 Нояб. 09:11 2019-11-14T09:13:54+03:00

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Принятие в первом чтении законопроекта о продаже земли оппозиционеры назвали «продажей Украины». Напомним, законопроект предусматривает снятие с 1 октября 2020 года моратория на продажу земли. Запрет существовал в Украине последние 14 лет. Теперь украинский чернозем хотят разрешить продавать. Противники нововведения боятся, что земли попросту скупят иностранные компании. Президент Украины решил дать возможность народу самому выбирать, кто сможет покупать и на каких условиях землю. Он захотел провести референдум.

Свое мнение по поводу законопроекта 13 ноября высказали депутаты Верховной рады – они приняли в первом чтении скандальный законопроект.

- На глазах у всех сегодня была продана Украина. Если мы дальше будем молчать, то такое дальше будет с нашими домами и всем вокруг. Людям нужно делать выводы, мобилизоваться, ни в коем случае не паниковать, выходить на улицы и выражать свое мнение,- сказал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

ИСТОЧНИК KP.RU