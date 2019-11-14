Стрельба в колледже Благовещенска: Число погибших увеличилось до двух человек

14 Нояб. 10:04 2019-11-14T10:14:48+03:00

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Число убитых 19-летним стрелком в Благовещенске увеличилось до двух. Днем 14 октября на операционном столе умер пациент, который находился в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает RT. Напомним, с места происшествия на «скорой» увезли трех человек – студентов 17, 19 и 20 лет.

Молодого человека прооперировали в областной больнице Благовещенска, но травмы оказались смертельными.

- У одного повреждены шея, задняя часть головы, затылочная область и левое надплечье. У второго ребёнка — огнестрельное ранение таза, ягодичной области. Дети прооперированы, состояние одного из них тяжёлое, он находится в реанимации. Второй ребёнок — средней степени тяжести — находится в отделении, - сообщил ТАСС руководитель центра политравмы областной детской клинической больницы Владимир Дудкин.

Нападение произошло утром 14 ноября. Студент пришел в колледж с оружием и расстрелял однокурсников. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Глава СК направил в Благовещенск криминалистов из центрального аппарата. Очевидцы трагедии рассказали, что все произошло после того, как 19-летнего студента выгнали из аудитории за опоздание.

ИСТОЧНИК KP.RU