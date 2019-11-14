2019-11-14T08:58:31+03:00
Происшествия

Глава СК направил криминалистов в Благовещенск для расследования дела о расстреле студентов

Александр Бастрыкин поручил проверить, как работала охрана в колледже, и дать оценку действиям руководства учебного заведения
Юлия САЛЬНИКОВА
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Полицейские прибыли на место происшествия и застали стрелявшего в аудиторииПолицейские прибыли на место происшествия и застали стрелявшего в аудиторииФото: Кадр видео
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В Центральном аппарате СК берут на контроль расследование дела о расстреле студентов в колледже Благовещенска. Напомним, утром 14 ноября 19-летний студент пришел в аудиторию с ружьем Иж-81 и расстрелял однокурсников. Один человек погиб, трое ранены. Сам нападавший покончил с собой, сбежав от сотрудников полиции в соседнюю аудиторию. Возбуждено уголовное дело по статье убийство из хулиганских побуждений.

Александр Бастрыкин направил в Благовещенск криминалистов из центрального аппарата для расследования происшествия.

- Глава СК поручил проверить организацию в учебном заведении системы охраны, дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Оружие студент купил в августе 2019 года Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Оружие студент купил в августе 2019 годаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Известно, что стрелок из Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства имел разрешение на ношение оружия. Ружье он купил в августе 2019 года. Следователям предстоит выяснить, было ли заранее спланированным нападение на студентов. Очевидцы происшествия утверждают, что все могло произойти из-за того, что молодого человека выгнали из аудитории за опоздание. Он вернулся уже с оружием и каким-то образом сумел пронести его мимо охраны.

Студент открыл огонь в Амурском колледже.Видео с места событий

ИСТОЧНИК KP.RU

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