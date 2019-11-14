Стрельба в колледже Благовещенска: Возбуждено уголовное дело «об убийстве из хулиганских побуждений»

14 Нояб. 07:13 2019-11-14T07:20:25+03:00

Студент напал на однокурсников с оружием после того, как его выставили из аудитории за опоздание

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Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения 19-летнего студента колледжа на однокурсников. Один человек погиб, в СК сообщили, что это был одногодка убийцы, 19-летний молодой человек. Еще трое получили ранения - студенты 17, 19 и 20 лет.

Все произошло утром 14 ноября в здании Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Очевидцы рассказали, что парня сначала выгнали из аудитории за опоздание. Он ушел, но через некоторое время вернулся уже с оружием. Откуда у студента взялся Иж-81, теперь будут выяснять следователи. Когда в колледж прибыла полиция, студента попросили опустить оружие. Вместо этого парень забежал в соседнюю аудиторию и покончил с собой.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. “а”, “и” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений), - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Следователи устанавливают мотивы нападавшего, назначен ряд экспертиз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/743665" frameborder="0"></iframe> Видео из колледжа Благовещенска с раненым студентом.14 ноября в Амурском колледже произошла стрельба. Студент 4-го курса открыл огонь на поражение и ранил троих одногруппников. Один человек погиб. Сам нападавший застрелился. По факту инцидента проводится проверка.Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU