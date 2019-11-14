2019-11-14T11:02:22+03:00
Общество

Самолеты защитят от контрафактных деталей новой системой контроля

Правила начнут действовать в 2020 году
Елена АКИМОВА
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авиастроение избавят от контрафактных и фальсифицированных деталейавиастроение избавят от контрафактных и фальсифицированных деталейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Контрафактные детали и расходные материалы не будут попадать в авиастроение. Отечественные производители нашли способ уменьшить количество таких запасных частей. Бороться с ними помогут новые стандарты, которые позволят проследить путь узла и агрегата от изготовителя до конкретного самолета. Сегодня эта схема не работает и каждый год выявляются сотни сомнительных деталей, использование которых может привести к авиакатастрофам.

Подобная система контроля будет работать не только в авиации, но и в железнодорожной и автомобильной сфере.

- Для этого создано три новых национальных стандарта ГОСТ Р. Правила отрегулируют качество подшипников, металлопроката, арматуры и других изделий с длинным жизненным циклом и высоким риском подделки, - пояснил газете "Известия" зампредседателя технического комитета Росстандарта Георгий Толстов.

Новые правила начнут применяться в марте 2020 года. В документе прописано, что при обнаружении контрафакта или фальсификата запрещено возвращать такой товар поставщику. Это поможет добиться «быстрого и полного изъятия из обращения» такой продукции.

Для авиастроения это очень актуальная проблема. Ежегодно выявляются факты одновременной эксплуатации от двух до семи компонентов с одинаковыми серийными номерами, установленными на разных воздушных судах (ВС). По данным Росавиации только в 2017 году на 183 воздушных судах было выявлено 134 неутвержденных и 293 сомнительных детали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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