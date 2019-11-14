2019-11-14T15:56:22+03:00
Политика

Белоруссия намерена внести изменения в совместный с Россией договор об охране границы

Госсекретарь Совбезопасности республики заявил, что ряд положений этого соглашения потеряли свою актуальность
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Белоруссия намерена внести изменения в совместный с Россией договор об охране границыБелоруссия намерена внести изменения в совместный с Россией договор об охране границыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор об охране границы, действующий с 1995 года. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась, уточнив, что это решение белорусского лидера Александра Лукашенко.

«Ряд положений этого договора, безусловно, потеряли свою актуальность. Времени прошло немало, ситуация изменилась», - заявили он

Зась отметил, что ряд положений договора приносят реальную пользу, однако «в целом договор требует актуализации и усиления». По его словам, ситуация, которая складывается на границах, требует более согласованных действий обеих стран.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 14 ноября, глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо вместе с госсекретарем Совбезопасности республики доложили Лукошенко о взаимодействии с Москвой в пограничных вопросах. Поводом стала необходимость продления договора с Россией о совместных усилиях в охране внешней границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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