2019-11-14T16:45:33+03:00
Общество

Госдума предложила изменить процедуру раздела имущества супругов

Сообщается, что при разводе оно будет рассматриваться как единый объект и делиться в рамках одного судебного разбирательства
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Госдума предложила изменить процедуру раздела имущества супруговГосдума предложила изменить процедуру раздела имущества супруговФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Государственную думу внесли законопроект, который закрепляет в Семейном кодексе понятие общего имущества супругов.

Теперь при разводе имущество будет рассматриваться как единый объект и делиться в рамках одного судебного разбирательства.

Напомним, на сегодняшний день правила декларируют имущество как разные объекты (квартиры, машины, вклады). И таким образом, суд несколько раз рассматривает, по сути, один и тот же иск.

После принятия закона имущество будет рассматриваться как совокупность всех нажитых в браке активов и пассивов.

Предлагается изменить подход к брачным договорам. Возможность отмены соглашения, если суд сочтет, что одна из сторон находится реально "в крайне неблагоприятном положении", следует, по их мнению, исключить, пишет "ТАСС".

ИСТОЧНИК KP.RU

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