Госдума предложила изменить процедуру раздела имущества супругов
В Государственную думу внесли законопроект, который закрепляет в Семейном кодексе понятие общего имущества супругов.
Теперь при разводе имущество будет рассматриваться как единый объект и делиться в рамках одного судебного разбирательства.
Напомним, на сегодняшний день правила декларируют имущество как разные объекты (квартиры, машины, вклады). И таким образом, суд несколько раз рассматривает, по сути, один и тот же иск.
После принятия закона имущество будет рассматриваться как совокупность всех нажитых в браке активов и пассивов.
Предлагается изменить подход к брачным договорам. Возможность отмены соглашения, если суд сочтет, что одна из сторон находится реально "в крайне неблагоприятном положении", следует, по их мнению, исключить, пишет "ТАСС".
ИСТОЧНИК KP.RU