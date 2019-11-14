2019-11-14T18:57:53+03:00
Общество

На международный конкурс детского творчества «Билингва» прислали работы на 38 языках

В Москве поздравили победителей — авторов лучших двуязычных эссе
Ксения БОГДАНОВА
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Конкурс традиционно стартовал 6 июня - в День русского языка.Конкурс традиционно стартовал 6 июня - в День русского языка.
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Более 300 творческих работ прислали юные участники на Пятый московский открытый конкурс двуязычных эссе «Билингва. По его условиям, школьники пишут эссе сразу на двух языках — своем родном и на русском. В этом году в лингвистическом состязании между собой конкурировали работы на 38 языках народов России и мира. Авторов лучших эссе 13 ноября поздравили на церемонии награждения, которая прошла в в здании Правительства Москвы. На нее съехались ребята из разных регионов России и из зарубежных стран.

Детский открытый творческий конкурс двуязычных эссе «Билингва» уже пятый год проводится Департаментом национальной политики и межрегиональных связей Москвы совместно с Советом по делам национальностей при Правительстве Москвы и Международным педагогическим обществом в поддержку русского языка. Конкурс традиционно стартовал 6 июня - в День русского языка. В этом году его приурочили к Международному году языков коренных народов, объявленному ЮНЕСКО. Возможно, именно поэтому в конкурсе-2019 участвовало особенно много эссе, написанных ребятами на языках коренных народов России: марийском, якутском, нанайском, мокшанском, эрзянском, абазинском, эвенкийском, чукотском, аварском.

Приходили работы и из-за рубежа: особенно искренние эссе, например, прислали американские школьники - наши соотечественники, живущие за океаном, для которых русский - второй родной язык. В конкурсе впервые участвовали работы зарубежных авторов на греческом языке и на иврите. К состязанию присоединились и живущие в России дети-иностранцы: они написали эссе на казахском, киргизском, туркменском, арабском и даже индонезийском языках. И если в первый год проведения конкурса (2015) его участники представляли работы на 22 языках, то в этом году эссе писали уже на 38 языках.

Праздничные торжества в честь победителей конкурса «Билингва» продолжатся до 15 ноября. В программе финала конкурса – презентация лучших работ, круглый стол в Правительстве Москвы и большая культурная и образовательная программа для детей - финалистов конкурса.

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