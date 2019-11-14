На международный конкурс детского творчества «Билингва» прислали работы на 38 языках
Более 300 творческих работ прислали юные участники на Пятый московский открытый конкурс двуязычных эссе «Билингва. По его условиям, школьники пишут эссе сразу на двух языках — своем родном и на русском. В этом году в лингвистическом состязании между собой конкурировали работы на 38 языках народов России и мира. Авторов лучших эссе 13 ноября поздравили на церемонии награждения, которая прошла в в здании Правительства Москвы. На нее съехались ребята из разных регионов России и из зарубежных стран.
Детский открытый творческий конкурс двуязычных эссе «Билингва» уже пятый год проводится Департаментом национальной политики и межрегиональных связей Москвы совместно с Советом по делам национальностей при Правительстве Москвы и Международным педагогическим обществом в поддержку русского языка. Конкурс традиционно стартовал 6 июня - в День русского языка. В этом году его приурочили к Международному году языков коренных народов, объявленному ЮНЕСКО. Возможно, именно поэтому в конкурсе-2019 участвовало особенно много эссе, написанных ребятами на языках коренных народов России: марийском, якутском, нанайском, мокшанском, эрзянском, абазинском, эвенкийском, чукотском, аварском.
Приходили работы и из-за рубежа: особенно искренние эссе, например, прислали американские школьники - наши соотечественники, живущие за океаном, для которых русский - второй родной язык. В конкурсе впервые участвовали работы зарубежных авторов на греческом языке и на иврите. К состязанию присоединились и живущие в России дети-иностранцы: они написали эссе на казахском, киргизском, туркменском, арабском и даже индонезийском языках. И если в первый год проведения конкурса (2015) его участники представляли работы на 22 языках, то в этом году эссе писали уже на 38 языках.
Праздничные торжества в честь победителей конкурса «Билингва» продолжатся до 15 ноября. В программе финала конкурса – презентация лучших работ, круглый стол в Правительстве Москвы и большая культурная и образовательная программа для детей - финалистов конкурса.