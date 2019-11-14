14 Нояб. 19:39 2019-11-14T19:52:12+03:00

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Крупнейшая в Восточной Европе и Средней Азии премия в сфере коммуникаций Eventiada IPRA Golden World Awards в девятый раз наградила победителей за проекты, присланные из десятков стран мира. В номинации "Лучший общественный проект" третье место занял департамент общественных связей Тюменской области, обогнав признанных лидеров. «Бронзу» он получил за проект «Берегите детей».

"Все, что случилось, это удивительная история. В номинации "Лучший общественный проект" нам удалось победить проекты таких глобальных и национальных лидеров в сфере коммуникаций, как международная компания Ketchum, работающая в 70 странах мира, - рассказал директор департамента по общественным связям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский. - Несколько лет назад Ketchum смогли сделать удивительную вещь, получить для своих клиентов 30 Каннских львов за один фестиваль. Компания CROS, признанная коммуникационным агентством года в России и странах СНГ. Российская дочка самой признанной в мире сети коммуникационных агентств BBDO.

Департамент общественных связей Тюменской области получил крупнейшую профессиональную премию в Восточной Европе и Средней Азии. Фото: пресс-служба администрации Тюменской области

Павел Белявский отметил, что попасть с коллегами в один шорт-лист - уже большая честь. Департамент общественных связей Тюменской области опередили только проекты представительства Еврокомиссии в Эстонии и крупнейшей международной фармкомпании Pfizer - они разделили первое место. Второе место получил проект, созданный лучшим агентством Центральной и Восточной Европы Mikhailov & Partners для компании Epson.

Отметим, что премию присуждает одна из старейших международных ассоциаций по связям с общественностью International Public Relations Association (IPRA). Организация создана в 1955 году в Лондоне и занимается созданием коммуникационных стандартов в масштабах мира. Признана ООН, имеет консультативный статус ЮНЕСКО, Экономического и Социального Совета - одного из главных органов ООН. Получить премию Eventiada IPRA Golden World Awards для любой организации большая честь.

ИСТОЧНИК KP.RU