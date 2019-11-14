14 Нояб. 19:56 2019-11-14T19:56:41+03:00

Стрельба в школе Калифорнии: семь человек получили ранения Фото: REUTERS

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В одной из школ американского города Санта-Кларита, штата Калифорния, произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере семь человек получили ранения.

Департамент шерифа округа Лос-Анджелеса сообщает, что подозреваемый остается на свободе и просит жителей района, где произошло преступление, оставаться дома и звонить в службу спасения, если увидят подозреваемого.

«Если вы живете в районе s где-нибудь рядом с Saugus High, пожалуйста, заприте двери и оставайтесь внутри. Если вы видите подозреваемого, мужчину в темной одежде, у себя на заднем дворе, звоните 911», - говорится в сообщении на официальной странице департамента в Twitter.

Как сообщают в департаменте, подозреваемый имеет азиатскую внешности и был в черной одежде.

Отметим, что инциденты со стрельбой в Калифорнии происходят достаточно часто. Так в конце июля 19-летний американец открыл огонь из винтовки на гастрономическом фестивале Girloy Garlic в городе Гирлой. Тогда погибли три человека, еще 15 были ранены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743856" frameborder="0"></iframe> В Калифорнии открыли стрельбу в школе.Пострадали по меньшей мере шесть или семь человек

ИСТОЧНИК KP.RU