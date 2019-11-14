В Италии дикие кабаны разграбили тайники с кокаином на сумму в 20 тысяч евро

14 Нояб. 21:10 2019-11-14T21:10:56+03:00

Дикие кабаны разграбили тайники с кокаином на сумму в 20 тысяч евро Фото: REUTERS

Наркоторговцев арестовали, а судьба «грабителей» не известна

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В лесу итальянского региона Тоскана дикие кабаны разорили тайники с кокаином на сумму в 20 тысяч евро.

Как сообщает Daily Mail, кабаны разграбили тайник в тот момент, когда правоохранительные органы Италии проводили спецоперацию по поимке наркоторговцев.

Полиция узнала об «ограблении» при помощи прослушивания телефонного разговора гангстеров, которые жаловались на то, что их кокаин украли дикие свиньи.

«В одном из перехваченных диалогов наркокурьеры пожаловались на то, что кабаны растащили их запасы и начали разбрасывать товар», - передает издание сообщение правоохранителей.

Банда наркокурьеров, состоящая из итальянца и трех албанцев, закопали кокаин в банки, но оказалось, что этого недостаточно для защиты его от любопытных кабанов.

Преступников задержали: двое попали за решетку, еще двое – под домашний арест. Судьба кабанов и кокаина не известна.

ИСТОЧНИК KP.RU