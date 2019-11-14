2019-11-14T23:38:18+03:00
Происшествия

Пожар на военном складе на Украине: огонь уничтожил имущество на 10,5 миллионов гривен

В результате пожара на военном складе в Винницкой области никто не пострадал
Мария ИГНАТЬЕВА
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В минувшую среду произошел пожар на военном вещевом складе на Украине в Винницкой области. В результате происшествия никто не пострадал. По данным военной прокуратуры, огонь уничтожил имущество на сумму около 10,5 миллионов гривен. В рублевом эквиваленте это около 27,5 миллионов.

- Огнем уничтожено имущество, которое хранилось в здании: около 1,1 тысячи кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1,5 тысячи спальных мешков, сто полевых палаток, более тысячи единиц полевой формы, 1,4 тысячи костюмов защиты от воды и прочее. Данных о пострадавших или погибших нет, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "небрежное отношение к военной службе". Виновному в произошедшем грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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