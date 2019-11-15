15 Нояб. 01:28 2019-11-15T11:42:49+03:00

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На аукционе "Литфонда" с молотка ушло водительское удостоверение генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева. Лот продали за один миллион 550 тысяч рублей. Вместе с ним на торги выставили талон предупреждений, где отмечались нарушения водителя. Однако в нем подобных замечаний не было.

Водительские права Брежнева ушли с молотка за полтора миллиона рублей. Фото: "Литфонд"

Как отмечается на сайте "Литфонда", водительское удостоверение ААК №000077 давало право генеральному секретарю ЦК КПСС на управление любыми видами автотранспортных средств. Оба документа считаются "уникальными материалами музейного уровня".

Водительские права Брежнева ушли с молотка за полтора миллиона рублей. Фото: "Литфонд"

Примечательно, что удостоверение давало Брежневу право управлять транспортом любого вида. Оно было выдано в 1976 году, но несмотря на годы сохранилось в отличном состоянии. Документы были заламинированы. Отмечается, что права - шуточный подарок от министра МВД тех лет Николая Щелокова. Кто стал новым обладателем документом не сообщается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743957" frameborder="0"></iframe> Водительское удостоверение Брежнева ушло с молотка за 1,55 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU