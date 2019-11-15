15 Нояб. 02:51 2019-11-15T07:36:39+03:00

На Украине заявили о российских "Калибрах" в Черном море

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Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко обратил внимание, что в Черном море начали боевую службу российские корабли-носители крылатых ракет "Калибр". По его словам, тем самым Москва существенно нарастила свой военный потенциал в регионе за последние пять лет, начиная с 2014 года.

- Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота и сконцентрировала в Черном море новые корабли и подводные лодки, которые несут ударное ракетное оружие типа крылатых ракет "Калибр", - приводит слова адмирала Минобороны Украины.

Воронченко уточнил, что суммарный залп эти крылатых ракет составляет 72 единицы. По его словам, Россия в вышесказанном регионе создала глубоко эшелонированную оборону, усилив свои ПВО установками С-400, позволяющими уничтожать цели на расстоянии до 240 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU