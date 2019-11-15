2019-11-15T08:05:47+03:00
Политика

Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

Первый зампостпреда России в ООН подчеркнул, что Штаты должны покинуть Арабскую Республику
Мария ИГНАТЬЕВА
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Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторожденияРоссия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторожденияФото: REUTERS
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Первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что США должны вернуть властям Сирийской Арабской Республики контроль над нефтяными месторождениями страны, а также покинуть ее. По его словам, американские военные находятся там якобы незаконно.

- Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия, даже если на кону такой важный для наших американских коллег ресурс, как нефть, - считает Полянский.

Он отметил, что в глазах сирийцев "действия американцев выглядят разбоем и грабежом".

- Возврат Сирии нефтяных месторождений стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны, - цитирует Полянского ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что американцы ушли с северных земель Сирии,, а вот деятельности на востоке республики стала более активной. Именно там сосредоточено до 90% запасов нефти САР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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