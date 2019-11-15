В новом фильме про губку Боба появится Киану Ривз

15 Нояб. 09:32 2019-11-15T09:34:46+03:00

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Следующий год станет годом Киану Ривза – помимо киноработ с его участием, он появится в игре Cyberpunk 2077, а теперь стало известно о том, что актер «подружится» с губкой Бобом. В Сети появился трейлер нового фильма про губку в квадратных штанах. Один из эпизодов посвящен встрече главных героев мультика с Киану Ривзом. Звезда «Матрицы» предстанет в мультфильме не целиком, будет одна говорящая голова, помещенная в перекати-поле.

Это первый мультфильм, сделанный полностью с использованием компьютерной графики. Поклонники Ривза и губки Боба уже обсуждают премьеру 2020 года в комментариях к ролику-трейлеру.

- Я думаю только над тем, сколько мемов это создаст, - пишут в YouTube.

- Когда в Губке Бобе есть Киану Ривз, это должно быть хорошо.

- 98% людей, видящих это, просто хотят увидеть всю сцену с Киану Ривзом.

Киану Ривз появился в трейлере нового Спанч Боба .

Но он не первая звезда, которая появилась в мультфильме про знаменитую губку. В 2015 году на экраны вышел мультфильм с участием Антонио Бандераса, а в 2004 году компанию обитателям Бикини Боттом составил Дэвид Хассельхофф.

ИСТОЧНИК KP.RU