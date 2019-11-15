2019-11-15T09:34:46+03:00
В мире

В новом фильме про губку Боба появится Киану Ривз

Это первый фильм, снятый полностью с использованием компьютерной графики
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Киану Ривз превратится в говорящую головуКиану Ривз превратится в говорящую головуФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Следующий год станет годом Киану Ривза – помимо киноработ с его участием, он появится в игре Cyberpunk 2077, а теперь стало известно о том, что актер «подружится» с губкой Бобом. В Сети появился трейлер нового фильма про губку в квадратных штанах. Один из эпизодов посвящен встрече главных героев мультика с Киану Ривзом. Звезда «Матрицы» предстанет в мультфильме не целиком, будет одна говорящая голова, помещенная в перекати-поле.

Это первый мультфильм, сделанный полностью с использованием компьютерной графики. Поклонники Ривза и губки Боба уже обсуждают премьеру 2020 года в комментариях к ролику-трейлеру.

- Я думаю только над тем, сколько мемов это создаст, - пишут в YouTube.

- Когда в Губке Бобе есть Киану Ривз, это должно быть хорошо.

- 98% людей, видящих это, просто хотят увидеть всю сцену с Киану Ривзом.

Киану Ривз появился в трейлере нового Спанч Боба .

Но он не первая звезда, которая появилась в мультфильме про знаменитую губку. В 2015 году на экраны вышел мультфильм с участием Антонио Бандераса, а в 2004 году компанию обитателям Бикини Боттом составил Дэвид Хассельхофф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты